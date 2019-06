Deutschlands Kaufhauskönig

In der Region Köln/Bonn ist Kaufhof stärker als Karstadt verbreitet. Schwerpunkt ist traditionell Köln, wo die Geschichte des Warenhauses ins 19. Jahrhundert zurückreicht. In Köln sind neben der Verwaltung drei Kaufhof-Filialen ansässig. Weitere befinden sich in Bonn, Siegburg, Brühl und Euskirchen. Karstadt ist zwar auch in Köln und Bonn vertreten, insgesamt aber mehr im Ruhrgebiet und in Westfalen präsent. Die Karstadt-Zentrale sitzt traditionell in Essen. 2018 fusionierten Kaufhof und Karstadt – der neue Name: Galeria Kaufhof Karstadt.