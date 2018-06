In eigener Sache

Aus einem Düsseldorfer Zeitungsverlag ist ein international tätiges mittelständisches Medienunternehmen geworden: 1946 erhielt die Rheinische Post nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Lizenz. Heute gibt die Rheinische Post Mediengruppe zahlreiche gedruckte und digitale Medien heraus und bietet Dienstleistungen an. Hinter dem Familienunternehmen stehen die vier Familien Arnold, Droste, Betz und Wenderoth.

Das Herzstück der Mediengruppe sind die Tageszeitungen, die laut Unternehmensangaben täglich rund zwei Millionen Leser erreichen. Die in Düsseldorf erscheinende Rheinische Post erreicht mit einer Auflage von rund 279 000 Exemplaren etwa 778 000 Leser, hinzu kommen monatlich rund 7,66 Millionen "Unique User" über das Online-Portal. Die Mediengruppe ist seit 2013 auch mehrheitlich beteiligt an der Saarbrücker Zeitungsgruppe, die neben der Saarbrücker Zeitung den Trierischen Volksfreund und den Pfälzischen Merkur herausbringt. Darüber hinaus gibt es eine signifikante Beteiligung am Zeitungsverlag Aachen.

Doch die Gruppe ist nicht nur im Tageszeitungsgeschäft tätig. Beteiligungen an der Immowelt-Holding sowie der markt.gruppe sichern eine starke Position im digitalen Rubrikengeschäft. Zudem ist das Unternehmen an 17 Hörfunksendern sowie an sieben deutschen Anzeigenblattverlagen mit einer wöchentlichen Auflage von rund 3,8 Millionen Exemplaren beteiligt. Die DVV Media Group verlegt für die Mediengruppe mehr als 50 Zeitungen, Zeitschriften und Fachbücher rund um Logistik, Transport und Schifffahrt.

In Luxemburg ist die RP Mediengruppe mehrheitlich an Amplexor beteiligt, einem weltweit operierenden Übersetzungs- und Dokumenten-Management-Dienstleister, der mit rund 1850 Mitarbeitern an 41 Standorten in 22 Ländern tätig ist.

Der Umsatz der Mediengruppe liegt bei rund 680 Millionen Euro im Jahr. Im In- und Ausland beschäftigt sie mehr als 5000 Mitarbeiter.