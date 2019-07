Neues Lager

Rheinbach. Das neue Zentrum übernimmt die Verteilung von Waren des Konzerns Eaton. Viele Eaton-Mitarbeiter wechseln mit.

Von mah, 23.07.2019

Das neue DHL-Distributionszentrum in Rheinbach, das für den Elektronikkonzern Eaton die Lagerung und Verteilung von Waren übernimmt, geht in Betrieb.

Wie Eaton am Dienstag mitteilte, soll der Umzug der anderen Distributionszentren von Eaton an den neuen Standort während des laufenden Geschäftsbetriebs in drei Phasen stattfinden. Die erste Umzugsphase aus dem Logistikzentrum von Eaton in Meckenheim habe am 24. Juni begonnen, die zweite sei für den Herbst 2019 geplant. Das Lager für Eaton Power Quality werde in den kommenden Monaten an den Standort Rheinbach verlegt.

„Unser Geschäft ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen“, sagte Klaus Gäb, leitender Manager bei Eaton für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Es sei an der Zeit gewesen, die Lieferkette grundlegend zu überprüfen. DHL habe eine maßgeschneiderte Logistiklösung entwickelt. Nach der Inbetriebnahme werde das Distributionszentrum in Rheinbach die Wettbewerbsfähigkeit von Eaton stärken und den DHL-Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Die Mehrheit der Eaton-Mitarbeiter aus dem Logistikzentrum Meckenheim habe sich für einen Einstieg bei DHL entschieden.Wie viele Mitarbeiter von Eaton zu DHL überwechseln, konnte Eaton am Dienstag nicht exakt beziffern. Früheren Angaben zufolge sollten es 130 bis 140 sein.

Das DHL-Logistikzentrum in Rheinbach sei exklusiv für Eaton konzipiert worden. Spatenstich war im März 2018, seither habe das Bauprojekt schnelle Fortschritte erzielt. Mit 32 000 Quadratmetern Nutzfläche, 20 000 verschiedenen Artikeln und 33 Laderampen werde das Distributionslager Kunden in 65 Ländern mit rund 750 000 Lieferungen pro Jahr versorgen. Die strategisch günstige Lage des Logistikzentrums in der Nähe wichtiger Fracht- und Paketzentren ermögliche eine perfekte Anbindung an alle Verkehrsmittel, erklärte Eaton weiter. Dies verkürze die Gesamtdurchlaufzeit der gelagerten Produkte erheblich. Der Standort Rheinbach sei neben Pohorelice in der Tschechischen Republik und Coalville in Großbritannien das dritte von DHL betriebene Eaton-Distributionszentrum.

Eaton bietet weltweit Energiemanagement-Lösungen an und verzeichnete 2018 einen Umsatz von 21,6 Milliarden Dollar. Der Konzern beschäftigt etwa 100 000 Mitarbeiter. Der US-Konzern Eaton hat nach der Übernahme der Firmengruppe Moeller im Jahr 2008 einen großen Standort in Bonn.⋌