Warenhäuser

Köln. Olivier Van den Bossche wird in der Kölner Zentrale durch Wolfgang Link ersetzt. Die traditionsreiche Kette hat mit schwächelndem Geschäft zu kämpfen.

Von Florian Ludwig, 06.04.2017

Vor einigen Tagen waren die Unstimmigkeiten zwischen der Kölner Kaufhof-Geschäftsführung und der kanadischen Konzernmutter HBC noch Gerüchte – seit Donnerstag sind es handfeste Fakten: Kaufhof-Chef Olivier Van den Bossche verlässt das Unternehmen und wird ab dem 1. Mai von Wolfgang Link ersetzt. Die Hudson's Bay Company (HBC) teilte mit, Link werde sowohl das bestehende europäische Geschäft als auch die Wachstumsstrategie in Europa verantworten.

Nach einem schwachen Weihnachtsquartal war in der Kölner Warenhauskette zuletzt Unruhe aufgekommen. Van den Bossche hatte angekündigt, geplante Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro zeitlich länger zu strecken als geplant. Das vergangene Geschäftsjahr schloss das traditionsreiche Warenhauskette Galeria Kaufhof mit roten Zahlen ab.

Spekulationen um Arbeitsplatzabbau

Während Konkurrent Karstadt von ersten ersten Geschäftserfolgen nach mageren Jahren berichtet, verloren die Kölner Umsatz und mussten sich zuletzt mit Spekulationen um einen bevorstehenden Arbeitsplatzabbau auseinandersetzen. Erst vergangenen Mittwoch sah sich das Unternehmen gezwungen, entsprechende Gerüchte zu dementieren. „Wir haben eine Sozialcharta. Es gibt keine betrieblichen Kündigungen bei Kaufhof. Punkt“, teilte ein Sprecher mit.

Heute Pressetermin in Düsseldorf

Mit dem überraschenden Chefwechsel zieht die Kanadier offenbar eine Reißleine. HBC-Chef Jerry Storch, der am Freitag gemeinsam mit Richard Baker in Düsseldorf vor die Presse treten will, ließ gestern per Mitteilung wissen, dass Link das Europageschäft weiter voranbringen „und unsere geplanten Investitionen in Deutschland zielführend umsetzen“ soll. Link ist dann auch für die Einführung der HBC-Marke „Saks OFF 5TH“ in Deutschland verantwortlich. Auch Mitgeschäftsführer Baker lässt keinen Zweifel an der Expansionsstrategie aufkommen.

Link kommt von „Toys'R'Us“

Link kommt von der Spielzeugkette „Toys'R'Us“, wo er in den letzten zehn Jahren in führenden Positionen das Europageschäft verantwortete. „Im Zuge dieser Veränderungen wird Oliver Van den Bossche HBC Europe Ende April verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen“, heißt es aus dem Unternehmen.

Onlinehandel bereitet Probleme

Hudson's Bay hatte Kaufhof 2015 vom Metro-Konzern übernommen und arbeitet seitdem auch an einem neuen Geschäftsmodell für die Warenhäuser, die durch den florierenden Onlinehandel zunehmend Probleme haben ihre Kunden zu erreichen. Auch deshalb betont Storch Links Expertise im Bereich digitaler und klassischer Vertriebskanäle.