Kabelfernsehen

Köln. Rund 75000 Kunden konnten eine neue Software nicht nutzen - jetzt müssen alle 3,5 Millionen Kunden in NRW den Suchlauf noch einmal neu starten.

Von Reinhard Kowalewsky, 31.08.2017

Aus der Softwareindustrie ist ein amüsant gemeinter Spruch bekannt, den mancher Kunde allerdings nicht so lustig findet: „Unser Produkt hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Bananen. Es reift erst so richtig beim Nutzer.“

Neue Senderliste für alle

So ähnlich geht es nun den 3,5 Millionen NRW-Kunden des Kabel-TV-Anbieters Unitymedia in Köln. Weil die am Dienstag digital verteilte neue Senderliste bei rund zwei Prozent der Kundenanschlüsse nicht richtig funktionierte, gab es zuerst eine Protestwelle. Dann haben Ingenieure des Unternehmens herausgefunden, dass sie die Softwareschwäche nur reparieren können, indem sie an alle Kunden eine schon wieder neue Senderliste versenden und auch die TV-Angebote entsprechend neu sortieren.

Es droht der Blackout

Das Ergebnis ist skurril: Nun müssen alle 3,5 Millionen Kunden in Nordrhein-Westfalen ein Update der Senderliste in ihrem Fernseher laden, weil ihnen sonst ab heute ein teilweiser Blackout droht. Sie können die relevanten Privatsender RTL, SAT1, ProSieben oder auch Vox, RTL2 und Kabel eins nicht mehr empfangen, es sei denn, dass sie diese mit einem Aufschlag per HD sehen. „Das ist schon eine peinliche Panne für einen High-Tech-Konzern“, sagt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der NRW-Verbraucherzentrale, „die hätten den Start der neuen Senderliste besser testen müssen.“

Favoritenliste neu einstellen

Kunden können das Chaos relativ gelassen sehen. Wer am Freitag keine Lust hat, schon wieder den Sendersuchlauf zu starten, kann ARD, ZDF und viele andere öffentlich-rechtliche Programme erst einmal weiter empfangen und sich später um die Senderliste kümmern. „Schön ist das trotzdem nicht“, sagt Schuldzinski, „die Leute müssen ja auch die Favoritenlisten möglicherweise nun wieder neu einstellen.“

Digitalisierung des Netzes

Die Umstellung begann Unitymedia als Folge der kompletten Digitalisierung des Netzes im Juni. Das Unternehmen kann nun noch schnelleres Internettempo anbieten und hat Platz für einige weitere TV-Sender geschaffen, darunter NDR und Bayerischer Rundfunk.

"Nicht unser Qualitätsanspruch"

Gudrun Scharler, Chief Operating Officer von Unitymedia, sagt: „Für die Situation bei der Senderneuordnung entschuldige ich mich, sie entspricht nicht unserem Qualitätsanspruch.“ Sie könne den Ärger der Kunden nachempfinden.