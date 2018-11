Köln. Vera Dietrich hat sich überraschend erneut gegen einen Abmahnverein durchgesetzt. Im Berufungsverfahren gab das Gericht der Bonner Kleinunternehmerin recht - und sprach dem Verein die Klagebefugnis ab.

Die Bonner Kleinunternehmerin Vera Dietrich, die von einem Abmahnverein per einstweiliger Verfügung zu einer Unterlassungserklärung gezwungen werden sollte, hat sich am Freitag im Berufungsverfahren vor dem Kölner Oberlandesgericht (OLG) durchgesetzt. In seinem Beschluss nach einer mündlichen Verhandlung sprach das Gericht dem Abmahnverein die Klagebefugnis ab.

Der Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen (Ido) habe eine fehlerhafte Mitgliederliste eingereicht, die sogar mit einer eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht werden sollte. „Die eidesstattliche Versicherung reicht uns als Mittel der Glaubhaftmachung nicht mehr aus“, erklärte die Vorsitzende Richterin Dorothea Hammer. Die Vertreterin des Ido zog daraufhin die Berufung zurück.

Dietrichs Anwalt Christian von der Heyden sprach von einem „sehr überraschenden Beschluss“. Das OLG Köln war bisher dafür bekannt, eher den Berufungsanträgen des Ido zu folgen. Der Verband hatte seine Mandantin nach einem Formfehler auf der Website ihres Onlineshops abgemahnt, über den sie selbst entworfene und importierte Schals verkaufte. Dietrich zahlte zwar zunächst, lehnte es dann aber ab, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, da sie befürchtete, wie so viele Kleingewerbetreibende vom Ido in einen nicht endenden Kreislauf von Abmahnungen zu geraten. Zwar konnte sie in erster Instanz vor dem Bonner Landgericht im Mai einen Erfolg erzielen, als die Richter den Antrag auf einstweilige Verfügung des Ido ablehnten. Dieser ging jedoch vor dem Kölner OLG in Berufung.