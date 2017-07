Investor in Sicht

Bonn. Ein Investor will möglicherweise Teile der Solarworld-Produktionsstandorte in Ostdeutschland übernehmen. Für den Verwaltungsstandort Bonn mit 200 Mitarbeitern gibt es dagegen kaum Hoffnung.

Von Florian Ludwig, 26.07.2017

Der vorläufige Solarworld-Insolvenzverwalter Horst Piepenburg sieht gute Chancen zur Rettung von zumindest 450 der zuletzt noch 1850 Arbeitsplätze beim insolventen Solartechnik-Hersteller. Für den Standort Bonn, an dem sich noch 200 Mitarbeiter nur um die Verwaltung kümmern, käme aber das Aus.

Piepenburg teilte am Mittwochmorgen mit, eine Investorengruppe habe ihre Absicht bekundet, die Grundstücke, Maschinen sowie das Vorratsvermögen an den Produktionsstandorten von Solarworld im sächsischen Freiberg und im thüringischen Arnstadt zu kaufen. Rund 450 Beschäftigte könnten übernommen werden. Für die übrigen 1200 Beschäftigten an diesen Standorten werde über die Einrichtung einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft verhandelt.

Nach dem bislang mit dem Investor besprochene Konzept wäre aber das Ende der Solarworld-Ära am Konzernsitz Bonn erreicht: Zum 1. August müssten demnach „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holdinggesellschaft am Standort Bonn bis auf eine kleine Abwicklungsmannschaft unwiderruflich freigestellt werden“. Die Finanzierung einer Transfergesellschaft oder von Kurzarbeit für die Holdingmitarbeiter habe sich nicht ergeben.

Piepenburg betonte, er schätze die Chancen auf eine kurzfristige Einigung mit den Interessenten höher ein als die Möglichkeit eines Scheiterns. „Mit dieser Lösung würden wir die Möglichkeiten in einem vorläufigen Insolvenzverfahren weitgehend ausschöpfen, um den Interessen der beteiligten Gläubiger gerecht zu werden und eine dann doch signifikante Zahl von Arbeitsplätzen zu erhalten“, sagte er.

Die Solarworld AG hatte am 11. Mai Insolvenz beantragt. Seither wurden bereits 400 Stellen abgebaut.

(mit Material von dpa)