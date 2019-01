Festnahme in Bonn

Bonn/Hamburg. Der Spirituosenhändler Christian Lutz Schoenberger, der im November im Bonner Kameha festgenommen wurde, ist verurteilt worden. Nun äußert er sich auch zu den Kontakten zu Von-Floerke-Gründer David Schirrmacher.

Der im Bonner Kameha Grand Hotel festgenommene Unternehmer Christian Lutz Schoenberger ist in Hamburg zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Betrug in mehreren Fällen vor. Die Taten hatten sich bereits im Mai und Juni 2015 ereignet. Schoenberger hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Schoenberger war Anfang November bei einem Essen im hoteleigenen Restaurant Yunico festgenommen worden. Ein Bonner Unternehmer, dem er Geld schulden soll, hatte ihn erkannt und die Polizei gerufen. Die rückte daraufhin an, da Schoenberger per Haftbefehl gesucht wurde.

Das nun verhängte Urteil gründet sich laut Gerichtssprecher Kai Wantzen auf Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung in zwei Fällen, versuchten Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung in fünf Fällen sowie Betrug. Zudem wird Schoenberger „für die Dauer von drei Jahren verboten, selbst oder über Dritte gewerbliche Internetplattformen für den Onlinevertrieb von Produkten und Dienstleistungen an Verbraucher zu betreiben“, so Wantzen. Schoenberger hat am Donnerstag gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt.

Der Unternehmer war zuletzt auch in Bonn in Erscheinung getreten. Unter anderem stand er in Kontakt zu Von-Floerke-Gründer David Schirrmacher. Der wird von Kunden stark kritisiert, weil er in seinem Onlineshop bestellte Spirituosen auch Wochen nach der Bestellung nicht ausgeliefert hat.

Zunächst hatten beide geschäftliche Beziehungen zueinander dementiert. Im Gespräch mit dem General-Anzeiger räumte Schirrmacher dann aber ein, mit dem umstrittenen Hamburger zumindest per E-Mail in Kontakt gestanden zu haben. Er habe mehr über „die Vorwürfe gegen den Unternehmer herausfinden“ wollen. Auch Schoenberger äußert sich nun anderslautend: „Ich habe keine operativen Arbeiten bei von Floerke getätigt und nur Ware geliefert sowie Tipps im Marketing erteilt.“

Weitere Berichterstattung folgt ...