Flughafenchef Michael Garvens (rechts) und sein Anwalt Rolf Bietmann haben am Dienstag per Einstweiliger Verfügung erwirkt, dass der beurlaubte Garvens auf seinen Posten zurückkehrt.

Köln. Flughafen-Chef Michael Garvens kehrt am Mittwoch an seinen Schreibtisch zurück. Das Landgericht Köln hat per einstweiliger Verfügung entschieden, dass Garvens weiter zu beschäftigen ist.

Von Ralf Arenz, 28.11.2017

Das hat Garvens' Anwalt Rolf Bietmann am Abend mitgeteilt. Garvens war vor drei Wochen beurlaubt worden. Er hatte gegen ihn erhobenen Vorwürfe wie Zahlungen ohne Gegenleistungen oder die langfristige Freistellung von Mitarbeitern über seinen Anwalt stets zurückgewiesen.

Die Flughafen Köln/Bonn GmbH ist demnach angewiesen, Garvens als Geschäftsführer „zu unveränderten Bedingungen weiter zu beschäftigen“, heißt es in dem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die einstweilige Verfügung sei Vize-Aufsichtsratschef Sven Schwarzbach persönlich überreicht worden, sagte Garvens' Anwalt. Der Manager werde um 9.00 Uhr im Büro sein.

Garvens war angesichts einer Untersuchung über mögliche Unregelmäßigkeiten am zweitgrößten NRW-Airport beurlaubt worden. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Untreue. Der Airport-Chef weist die Vorwürfe über angebliche Fehler im Bereich der Geschäftsführung zurück. Das Landgericht machte am Dienstagabend keine Angaben zu dem Beschluss. Der Flughafen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. (Mit Material von dpa)