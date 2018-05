Digital Hub Bonn

Bonn. Im Bonner Bogen präsentieren sich am 5. Juni Dutzende Start-ups mit ihren Ideen der Öffentlichkeit. Einen Preis gibt es auch zu gewinnen.

Der Bonner Unternehmensgründer und Investor Frank Thelen ist bundesweit nicht nur durch die TV-Sendung „Höhle der Löwen“ bekannt. Auch als Redner auf Konferenzen wird der 43-Jährige regelmäßig gebucht. Wer möchte sich vom Multimillionär nicht gern Ratschläge für den wirtschaftlichen Erfolg geben lassen? Am kommenden Dienstag (5. Juni) haben die Gäste des zweiten Summer Slam im Digital Hub am Oberkasseler Rheinufer die Gelegenheit, den Bonner live zu erleben.

Derzeit lädt eine knallgelbe Ananas, die Kopfhörer und Sonnenbrille trägt, auf Plakaten in Bonn zu der Veranstaltung ein. „Die Ananas steht für Innovation, Sommer, Sonne, Party“, erklärt Sophia Tran, die das Marketing für den Digital Hub macht. Der Hub („Drehkreuz“) ist ein Zentrum für digitale Start-ups, das seit gut einem Jahr Existenzgründer, Investoren und Experten zusammenbringt. Finanziert wird die Einrichtung von privaten und öffentlichen Geldgebern, darunter die NRW-Landesregierung.

In lockerer Atmosphäre

Der Begriff Summer Slam kommt eigentlich aus der Wrestlingszene, denn „to slam“ heißt zuschlagen. In der Hightechbranche hat er sich etabliert als Name für eine Veranstaltung, auf der in lockerer Atmosphäre Kontakte geknüpft werden und sich junge Unternehmen den Besuchern vorstellen. Ausdrück-lich richtet sie sich nicht nur an Vertreter aus der Branche, Start-ups und Investoren, sondern an jeden interessierten Bürger. „Wir laden auch Schüler, Studenten und Rentner ein“, erklärt Tran.

Insgesamt präsentieren 50 Start-ups im Bonner Bogen ihre Ideen, vom digitalen Hochzeitsplaner über eine Software, die Photovoltaikanlagen verschiedenster Hersteller integriert und steuert bis zur computergestützten Überwachung des Eisprungs. Auch einen Wettbewerb („Pitch“) wird es geben, an dem sechs Jungunternehmen teilnehmen. Für den Sieger hat der Online-Versicherer Nexible ein Preisgeld von 5000 Euro gestiftet. Einen Sonderpreis gibt es von der NRW-Bank. Außer Thelen werden Oberbürgermeister Ashok Sridharan und der Chef des High-Tech-Gründerfonds, Alexander von Frankenberg, sprechen. Sein Thema: die Entstehung neuer Märkte durch die Digitalisierung.

Tickets gibt es hier. Im Preis von 13,61 Euro (Schüler und Studenten zahlen die Hälfte) sind die Getränke inbegriffen. Beginn: 16.30 Uhr.