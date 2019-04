Jahreshauptversammlung im WCCB in Bonn

Bonn. Bei der Hauptversammlung von Bayer in Bonn herrscht dicke Luft. Sowohl Umweltaktivisten als auch Aktionäre kritisieren die Geschäftspolitik. Für Konzernchef Werner Baumann war der umstrittene Erwerb des Saatgut-Herstellers Monsanto aber der richtige Schritt.

Im Bonner World Conference Center (WCCB) hat am Freitagvormittag die Hauptversammlung von Bayer begonnen. Das Aktionärstreffen dürfte turbulent werden: Die Anleger sind angesichts des massiven Kursverlusts an der Börse nach der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto verärgert. Deshalb haben mehrere Aktionärsvertreter schon im Vorfeld angekündigt, Konzernchef Werner Baumann die Entlastung zu versagen. Zudem wurde der Auftakt durch eine Kundgebung mit rund 500 Umweltaktivisten am WCCB begleitet: Sie wiesen auf negative Folgen von Bayer-Produkten für Menschen, Tiere und Umwelt hin.

Während vor den Toren des Tagungsorts vor allem jugendliche Teilnehmer der Fridays for Future Kampagne lautstark protestierten, redete Baumann drinnen vor den Aktionären nicht lange um den heißen Brei. Ja, es gebe "erhebliche Verluste im Aktienkurs", sagte er. "Da gibt es nichts zu beschönigen." Im Verlauf des Jahres 2018 verlor die Aktie etwa um 40 Prozent an Wert. Die selbst gestellte Frage, ob die Übernahme von Monsanto der richtige Schritt war, bejahte er allerdings. "Wir sind davon nach wie vor fest überzeugt."

Der Erwerb von Monsanto sei "nach langer und sorgfältiger Vorbereitung" erfolgt, so Baumann. Die Rechtsrisiken seien gründlich geprüft worden. Aus strategischer Sicht sei die Übernahme richtig gewesen. "Als Folge der Monsanto-Übernahme ist Bayer heute das führende Unternehmen im Agrarbereich."

Der Monsanto-Kauf wird unter den Aktionären kritisch gesehen, weil Bayer dadurch in den USA einer massiven Klagewelle ausgesetzt ist. Nach Konzernangaben ist die Zahl der Produkthaftungsklagen wegen Glyphosat inzwischen auf 13.400 gestiegen. US-Gerichte gaben Klägern in zwei erstinstanzlichen Entscheidungen Recht. Sie hatten ihre Krebserkrankungen auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Round-up zurückgeführt, mit dem sie jahrelang gearbeitet haben. Bayer kündigte Berufung an.

Baumann betonte, "dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung ein sicheres Produkt ist. Diese Sicht stützt sich auf die Wissenschaft und auf die praktische Erfahrung der Landwirtschaft seit mehr als 40 Jahren", sagte er. Vor allem hätten Regulierungsbehörden weltweit Glyphosat-basierte Produkte zugelassen und die Registrierungen immer wieder verlängert. Er beklagte jedoch, dass in der Öffentlichkeit Vertrauen in Zulassungsbehörden und Wissenschaft verloren gegangen sei - "eine sehr gefährliche Entwicklung, denn so wird die die Glaubwürdigkeit unabhängiger Instanzen beschädigt". Bayer selbst wolle dieser Entwicklung mit Transparenz begegnen.