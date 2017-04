Frankfurt/Bonn. Bei einigen Kontomodellen zahlen Kunden mittlerweile für Barabhebungen. Nur wenige Institute verzichten komplett auf diese Einnahmen.

Gerade erst wurde bekannt, dass mittlerweile viele Sparkassen als Folge der andauernden Zinsflaute beim Geldabheben Gebühren verlangen (der GA berichtete). Jetzt stehen die Volksbanken besonders im Rampenlicht: Am Montag veröffentlichte das Finanzportal Biallo.de auch Zahlen, wie viele Volks- und Raiffeisenbanken für Bargeld Cash sehen wollen. Demnach sind es 150 Institute bundesweit, die von ihren eigenen Kunden Geld verlangen. Insgesamt gibt es rund 1000 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland.

Auch in der Region gibt es Genossenschaftsbanken, die ihre Kunden für Barauszahlungen an den eigenen Automaten zur Kasse bitten – allerdings nicht alle. Die VR-Bank Rhein-Sieg bietet zwar auch ein Girokonto an, bei dem alle Geldabhebungen kostenlos sind, wie die Bank auf Anfrage des General-Anzeigers mitteilte. Dabei handelt es sich um das Konto VR direct Online für 4,95 Euro im Monat. Beim Konto VR Classic sei das allerdings anders. In diesem Fall fielen ab der sechsten Barein- oder Barauszahlung jeweils 30 Cent an. Die Grundkosten sind mit 4,95 Euro genauso hoch wie beim Onlinekonto. Neu sei das allerdings nicht, erklärt die Sprecherin der Bank. „Das gibts schon ewig.“

Das gleiche gilt für die Kölner Bank: Das Modell mit einem Grundpreis von 7,95 Euro beinhaltet alles inklusive. Bei dem günstigeren Modell sind ebenfalls fünf Ein- und Auszahlungen gratis. Ab der sechsten zahlt der Kunde 21 Cent. Nach Angaben der Bank gebe es dieses Kostenmodell seit Anfang 2016.

Komplett kostenlos bleibt der Bargeldservice am Automaten dagegen bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, wie das Institut erklärte. Und das nicht nur für die eigenen Kunden sondern auch für die Kunden aller anderen Genossenschaftsbanken – bei keinem der Girokontenmodelle. Es gebe derzeit auch keine Pläne, an dieser Praxis etwas zu ändern, teilte Volksbank-Sprecher Wilhelm Wester auf Anfrage mit. Ebenfalls in jedem Fall gebührenfrei bleibt Bargeld der Raiffeisenbank Sankt Augustin und der VR-Bank Bonn – und zwar ebenfalls bei allen Kontomodellen.

Die Volksbank Wachtberg war am Montag telefonisch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Auf den Informationen auf der Internetseite des Instituts geht allerdings hervor, dass es ebenfalls Kontomodelle gibt, bei denen ab der sechsten Abbuchung eine Gebühr fällig wird. Wie hoch die ist, war aus den Informationen nicht ersichtlich. Ebenso verhält es sich bei der Raiffeisenbank Voreifel, die mit der früheren Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg fusioniert war.