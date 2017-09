Tourismus in der ersten Jahreshälfte

In der ersten Jahreshälfte wurden über 1,5 Millionen Übernachtungen in Unterkünften in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gebucht.

Bonn. Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sind ein beliebtes Reiseziel für Kurzurlauber. Aber auch Geschäftsreisende machen hier nicht selten halt. Wir geben einen Überblick über die Anzahl und Herkunft der Gäste.

Von Alexandra Mölleken, 29.09.2017

Wer selbst in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis lebt, hat sicherlich keinen Überblick, wie viele Menschen jährlich aus anderen Städten und Ländern ins Rheinland reisen. Ob als Kurzurlaub, Wochenendtrip oder Dienstreise: Viele Reisende zieht es in die ehemalige Bundeshauptstadt und ihre Umgebung. Grund sind sicherlich auch die vielen Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und das angrenzende Siebengebirge.

In einer Studie hat die Landesdatenverarbeitungszentrale IT.NRW eine Statistik zum Reiseverkehr in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis veröffentlicht. Wie viele Gäste empfangen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis jährlich? Und woher kommen die meisten Reisenden? Die zwei folgenden Grafiken geben einen Überblick, wie viele Gäste woher in der ersten Jahreshälfte 2017 nach Bonn und in den Rhein-Sieg-Kreis gekommen sind sowie die Anzahl deren Übernachtungen vor Ort.

Die Daten beziehen sich auf Betriebe, die mindestens zehn Betten als Übernachtungsmöglichkeit stellen. Auch Campingplätze ab einer Anzahl von zehn Stellplätzen wurden mit einbezogen.

Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Bonn und Umgebung Foto: Oliver Berg/Archiv Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist eines der meistbesuchten Museen Deutschlands. Es widmet sich der deutschen Zeitgeschichte - und das mit über 75.000 Exemplaren, in ständig wechselnden Ausstellungen. Alleine 2016 zeigten sich 850.000 Besucher begeistert.

Foto: Bundeskunsthalle Mit über einer halben Million Besucher erfreut sich die Bundeskunsthalle großer Beliebtheit bei Bonnern und Touristen zugleich - und das liegt nicht nur an den zahlreichen Ausstellungen, sondern auch der malerischen Dachterrasse (Bild).

Foto: Holger Handt Deutschlands älteste Zahnradbad hat schon über 40 Millionen Menschen zum Schloss Drachenburg gebracht - davon alleine 257.500 im letzten Jahr. Von 1883 an verrichtet sie bereits ihren Dienst - ein Ende ist nicht in Sicht.

Foto: Katrin Janßen 1882 erfolgte die Grundsteinlegung für das Schloss Drachenburg. Doch die Faszination des Gebäudes scheint ungebrochen. Dafür zumindest sprechen die 208.956 Besucher im Jahr 2016. Dabei finden hier nicht nur geführte Touren statt, sondern auch Konzerte, Vorträge und Trauungen.

Foto: DMB Schwerpunkt des Deutschen Museums in Bonn-Plittersdorf ist die Entwicklung der Forschung und Technik in Deutschland nach 1945, was anhand von 100 Exponaten verdeutlicht wird. Diese sollen einen Einblick in die Arbeit berühmter Wissenschaftler und Erfinder vermitteln, und so haben auch Dinge aus dem Besitz einiger Nobelpreisträger ihren Weg nach Bonn gefunden. 118.000 Besucher interessierten sich 2016 für Technik und Forschung.

Foto: dpa Im Museum Koenig wird nicht nur gestaunt und betrachtet, sondern auch geforscht. Das Zoologische Forschungsmuseum von 1934 lässt die Herzen von Naturkundefreunden höher schlagen - zumindest 110.000 im vergangenen Jahr.

Foto: dpa Der berühmteste Sohn der Stadt Bonn stammt aus einem Haus in der Bonngasse. Obwohl es unscheinbar neben den anderen Häusern in der Bonner Innenstadt steht, lockt es jährlich rund 100.000 Besucher an, die mehr über Ludwig van Beethoven und seine Musik wissen wollen.

Foto: dpa Rund 7500 Werke der Gegenwartskunst lassen sich im Kunstmuseum Bonn bestaunen. Und das interessiert nicht gerade wenige Menschen. Alleine im letzten Jahr waren es 94.760 Besucher, die sich die Werke von August Macke und die der Rheinischen Expressionisten ansehen wollten.

Foto: picture-alliance/ dpa Unweit von Bonn, in Königswinter, widmet sich das Siebengebirgsmuseum der Rheinromantik. Knapp 10.000 Besucher interessierten sich 2016 für Geologie, Geschichte und die Kultur des Siebengebirges. Das Museum gibt es bereits seit 1927, doch es wurde immer wieder erweitert und erneuert, zuletzt 2010.

Gästeankünfte im Überblick

Insgesamt sind von Januar bis Juli mehr als 841.000 Gäste in Bonn angekommen, die mindestens eine Nacht in der Stadt oder der Umgebung blieben. Der Großteil der Gäste, etwa 693.000, kommt aus Deutschland. Etwa 148.000 internationale Gäste zählt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis, was ein Wachstum von fast 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die 20 häufigsten Herkunftsländer der Reisenden sind in der Grafik aufgeführt. Unter Sonstige sind die übrigen Herkunftsländer zusammengefasst, aus denen jeweils nur wenige Gäste kommen – insgesamt machen diese rund 32.000 Menschen aus.

Gästeübernachtungen im Überblick

Viele Gäste blieben laut der Studie länger als eine Übernachtung, so dass sich die gesamten Gästeübernachtungen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis in der ersten Jahreshälfte auf mehr als 1,6 Millionen belaufen. Allein davon können 1,3 Millionen Übernachtungen Bundesbürgern aus Deutschland zugeordnet werden. Internationale Gäste übernachteten insgesamt mehr als 316.000 Mal in Bonn und der Umgebung. Die häufigsten 20 Herkunftsländer sind separat in der Grafik aufgeführt, die übrigen 76.144 Übernachtungen wurden von Reisenden aus anderen Ländern gebucht und sind unter Sonstige zusammengefasst.