Ausbildung

BONN. Die Auszubildenden der IHK Bonn/Rhein-Sieg haben für Schulabgänger in der Region ein Sonderheft zur Berufswahl zusammengestellt.

Von Frank Rintelmann, 10.03.2017

Hunderte Betriebe in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis suchen beruflichen Nachwuchs. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg bieten zurzeit 2267 Firmen den Schulabgängern in 114 Berufen einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz an.

Welche Firmen das sind, wie ein Auswahlverfahren abläuft, und wie man sich bewirbt, haben die Auszubildenden der IHK, unterstützt von Auszubildenden sowie Mitarbeitern der Agentur für Arbeit und der DIHK-Bildungs-GmbH, in einer Informationsbroschüre zusammengefasst. Die Sonderausgabe des IHK-Magazins „Die Wirtschaft“ zu Berufswahl und -vorbereitung listet in einer umfangreichen Übersicht alle Adressen für Ausbildungs- und Praktikumsplätze auf. Außerdem gibt es ein Verzeichnis der dualen Studiengänge in der Region.

„Dieses Projekt von unseren Auszubildenden für angehende Auszubildende geht auf Anregungen aus der Zielgruppe zurück“, erläutert Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg: „Die Umsetzung erfolgte bewusst durch Auszubildende, denn sie waren ja selbst vor kurzem noch Schülerinnen und Schüler und wissen am besten, was die Zielgruppe wünscht.“

Das rund 100 Seiten stark Heft erscheint in einer Auflage von 22 500 Stück. Auszubildende der Industrie- und Handelskammer werden das Sonderheft „Junge Wirtschaft“ am Donnerstag, 16. März, ab 13 Uhr, am Stand der IHK im Rahmen der regionalen Ausbildungsbörse in der Stadthalle Bad Godesberg präsentieren.