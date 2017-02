Streiks an Berliner Flughäfen

Wegen erneuten Streiks an den beiden Berliner Flughäfen fallen insgesamt 16 Flüge zwischen Köln/Bonn und Berlin aus.

Bonn. Flugreisende zwischen Bonn und Berlin müssen am Donnerstag durch einen Streik an den beiden Berliner Flughäfen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Insgesamt 16 Flüge fallen aus.

Wegen Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld entfallen am Donnerstag insgesamt 16 Flüge zwischen Bonn und Berlin. Dabei handelt es sich jeweils um acht Starts und acht Landungen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal an den beiden Flughäfen der Hauptstadt zu Streiks zwischen 16 und 22 Uhr aufgerufen.

Der Köln/Bonner Flughafen rät daher allen Fluggästen, sich über die Webseiten von Eurowings, Air Berlin und Ryanair zu informieren. Zudem kann es auch außerhalb der geplanten Streikzeiten zu Verzögerungen kommen. (ga)