Zur Person

Von mah, 27.03.2018

Stefan Krause ist seit 1. Februar Leiter der Arbeitsagentur Bonn/ Rhein-Sieg. Nach dem Jurastudium hat der 56-Jährige 1993 bei der Bundesagentur für Arbeit angefangen. Von 2007 bis 2009 war er Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Köln und seit April 2009 Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. 1999 bis 2004 war er bereits als Abteilungsleiter in Bonn tätig:. „Es ist ein besonderer Reiz, in die Fußstapfen meiner früheren Chefin zu treten“, sagt Krause. Marita Schmickler-Herriger war zum Jahreswechsel in den Ruhestand getreten. Der Vater einer erwachsenen Tochter wohnt in Köln.