Weniger Insolvenzen in NRW, aber höhere Forderungen

07.03.2017 Düsseldorf. Weniger Insolvenzfälle haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegene Schäden verursacht. Trotz eines Rückgangs der Insolvenzanträge um 4,5 Prozent auf 30 228 Fälle sei die Höhe der von den Gläubigern angemeldeten Forderungen um 31,4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro kräftig gestiegen, berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf. Hintergrund seien vor allem deutlich gestiegene Forderungen bei den Unternehmensinsolvenzen gewesen, deren Zahl um 10,9 Prozent auf 6547 Fälle gegenüber 2015 sank. Die Gesamtzahl der Insolvenzen sei 2016 bereits im sechsten Jahr in Folge niedriger gewesen als im Vorjahr.