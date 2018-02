Warsteiner Gruppe baut bis zu 240 Stellen ab

01.02.2018 Warstein. Nach einem jahrelangen Abwärtstrend bei der Stammmarke Warsteiner sind tiefe Einschnitte in der Brauereigruppe geplant. In der insgesamt rund 1500 Vollzeitstellen umfassenden Gruppe werden bis zu 240 Arbeitsplätze abgebaut, wie das Familienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Für die Brauerei in Herford werde ein Kooperationspartner gesucht, als weitere mögliche Option gelte ein Verkauf. Zudem soll für die Warsteiner Distribution mit vier Getränke-Fachgroßhändlern und zehn Getränkemärkten ein strategischer Partner gesucht werden. Das Zukunftsprogramm sehe vor, das Kerngeschäft zu stärken. Der unternehmerische Fokus liege künftig auf der Marke Warsteiner. In den nächsten fünf Jahren seien Investitionen in Höhe von 250 Millionen Euro geplant.