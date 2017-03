Warnstreiks im Stahl-Tarifkonflikt

07.03.2017 Duisburg/Dillenburg. In der Tarifauseinandersetzung für die rund 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben am Dienstag Mitarbeiter in Hessen und Nordrhein-Westfalen vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Beim größten deutschen Stahlkonzern Thyssenkrupp beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall rund 3000 Beschäftigte an dem Warnstreik. Bei Outokumpu Nirosta im mittelhessischen Dillenburg traten demnach etwa 350 Mitarbeiter in den Ausstand.

Erst am Montag hatten Arbeitgeber und Gewerkschaft ihre Gespräche in der zweiten Verhandlungsrunde ohne Ergebnis vertagt. Während die IG Metall 4,5 Prozent mehr Geld fordert, haben die Arbeitgeber bislang ein Angebot über 1,3 Prozent vorgelegt und dabei auf die schwierige Situation der Branche hingewiesen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. März geplant.

IG Metall Bezirksleiter NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler bezeichnete die Lage der Branche dagegen als "stabil". Die Risiken seien der Gewerkschaft jedoch bewusst. "Die Inflationsrate steigt jetzt deutlich. Darum haben die Beschäftigten jetzt mehr verdient", sagte Giesler. (dpa)