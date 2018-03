Wachstumsmotor Online-Handel: Post vor einem Gewinnsprung

07.03.2018 Die großen gelben Transporter mit der Aufschrift DHL sind nicht zu übersehen auf Deutschlands Straßen. Der Online-Handel brummt, zudem buchen Firmen häufig Express-Sendungen. Die Konzernspitze legt nun Jahreszahlen vor - und dürfte dabei gut gelaunt sein.

Die Deutsche Post hat dank der Paketflut und des boomendes Express-Geschäfts ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Konzernchef Frank Appel dürfte bei der Bilanzvorlage heute einen Gewinnsprung verkünden. Das Ziel von einem Betriebsgewinn (Ebit) von 3,75 Milliarden Euro hat der frühere Staatsmonopolist Post nach Analystenschätzung erreicht. Der Online-Handel beflügelt schon seit langem die Geschäfte der Deutschen Post DHL Group, wie der Konzern komplett heißt.

Die Paketmenge wächst Jahr für Jahr deutlich. Im Zeitraum 2010 bis 2016 kletterte die Menge der jährlich in Deutschland verschickten Pakete um knapp 50 Prozent auf 2,5 Milliarden an, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Jüngere Zahlen lagen nicht vor. Ein anderer Wachstumstreiber für die Post ist die gute konjunkturelle Situation in der Wirtschaft: Viele Firmen nutzen Express-Dienste, bei denen Dokumente, Ersatzteile oder andere Güter zu einer garantierten Zeit beim Empfänger ankommen. Weltweit hat die Deutsche Post DHL 510 000 Mitarbeiter, von denen 213 000 im Inland tätig sind.

Von der guten Lage des Konzerns sollen auch die 130 000 Post-Tarifbeschäftigten in Deutschland profitieren - kürzlich bot die Arbeitgeberseite eine Tariferhöhung von zunächst 3 Prozent und später 2,1 Prozent. Die Verdi-Mitglieder bei der Post müssen nun entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder ablehnen. Neben diesen Beschäftigten hat die Post unter anderem noch Beamte und Beschäftigte außerhalb des Haustarifvertrages in Deutschland. (dpa)