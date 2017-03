Verdi fordert kräftigen Tarifzuschlag im NRW Einzelhandel

09.03.2017 Düsseldorf. Nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi sollen die 485 000 Beschäftigen des NRW-Einzelhandels in diesem Jahr einen kräftigen Schluck aus der Tarifpulle nehmen. Mit einer Forderung von einem Euro pro Stunde mehr Lohn und Gehalt, die am Donnerstag beschlossen wurde, geht Verdi in die diesjährige Tarifrunde. Das entspricht einem Anstieg von rund 6,6 Prozent, erläuterte ein Sprecher.

Darüber hinaus möchte die Gewerkschaft die Tarifverträge wieder für allgemeinverbindlich erklären lassen. Der Einzelhandel stehe gut da, bereits im achten Jahr in Folge stiegen die Umsätze, eine Tariferhöhung sei überfällig, begründete Verhandlungsführerin Silke Zimmer die Forderung. Die erste Tarifrunde startet am 4. Mai in Düsseldorf. (dpa)