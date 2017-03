Verbraucherzentrale kritisiert hohe Kosten für Stromsperren

03.03.2017 Düsseldorf. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bemängelt die Preispolitik vieler Stromversorger in NRW bei Zahlungsrückständen und Stromsperren. Die Mahn- und Sperrentgelte seien "verwirrend, versteckt und vielfach überzogen". Sie könnten sich "als wahre Schuldentreiber erweisen", kritisierten die Verbraucherschützer in einer am Freitag veröffentlichten Studie über die Zahlungsbedingungen bei den 109 Grundversorgern im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Bereits die Kosten für eine Mahnung per Post für säumige Stromkunden schwanken demnach je nach Versorger und Wohnort zwischen 1,50 und 7 Euro. Bei per Brief angekündigten Stromsperren variierten die Entgelte zwischen 2,50 und 30 Euro. Und für Sperre und Wiederanschluss reiche die Preisspanne sogar von 27,48 bis 190,40 Euro.

"Die großen Unterschiede verwundern", betonte der Vorstand der Verbraucherzentrale Wolfgang Schuldzinski. Zwar könne es regionale und strukturelle Unterschiede beim Aufwand geben. Doch solche Preisdifferenzen seien damit nicht zu rechtfertigen. Die Untersuchung zeige ein Wirrwarr an Kostenpositionen mit breiten Spannen und zum Teil überhöhten Entgelten. (dpa)