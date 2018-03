Uniper stellt Bilanz vor: neuer Großaktionär im Mittelpunkt

08.03.2018 Düsseldorf. Wenn der Kraftwerksbetreiber Uniper am Donnerstag seine Bilanz vorstellt, dürfte es vor allem um die Zukunft gehen. Denn mit dem finnischen Fortum-Konzern bekommen die Düsseldorfer einen neuen Großaktionär, den sie mit viel Skepsis beobachten.

Der Kraftwerksbetreiber Uniper stellt heute (10.30 Uhr) seine Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte dabei die Zusammenarbeit der bisherigen Eon-Tochter mit dem künftigen Großaktionär Fortum stehen. Der finnische Energiekonzern hat im Januar den Eon-Anteil von knapp 47 Prozent für rund 3,8 Milliarden Euro gekauft. Wegen noch ausstehender Genehmigungen ist das Geschäft aber noch nicht vollzogen.

Eon hatte Uniper 2016 abgespalten und an die Börse gebracht. In Deutschland betreibt der Versorger unter anderem große Kohle- und Gaskraftwerke in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zudem verfügt Uniper über langfristige Gaslieferverträge, betreibt große Gasspeicher und ist im Energiehandel aktiv. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 13 000 Menschen.

Konzernchef Klaus Schäfer hatte die Kaufofferte der Finnen als "feindlichen Vorstoß" kritisiert. Er hatte auf einen schrittweisen verkauf der Eon-Anteile an der Börse gesetzt. Schäfer forderte Garantien für die künftige Unabhängigkeit des Düsseldorfer Konzerns. Befürchtungen, Uniper könnte zerschlagen werden, ist Fortum-Chef Pekka Lundmark wiederholt entgegengetreten. Er strebe eine Zusammenarbeit an, von der beiden Seiten profitierten, hatte Lundmark gesagt.

Uniper hat für 2017 bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht, nach denen das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) voraussichtlich 1,1 Milliarden Euro erreicht hat. Dies lag im Rahmen der Unternehmensprognose. Die Dividende soll von 0,55 Euro auf 0,74 Euro je Aktie erhöht werden. Das entspricht einer Gesamtausschüttung von 271 Millionen Euro.

Eine Prognose für 2018 hat Uniper ebenfalls schon abgegeben und geht von einem bereinigten Ebit von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro aus. Die Spanne ist etwas geringer als für das vergangene Jahr, da Uniper unter anderem Unternehmensteile verkauft hat. Kurz vor der Bilanz-Pressekonferenz verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag des für den Vertrieb und das globale Handelsgeschäft zuständigen Vorstandsmitglied Keith Martin bis zum Jahr 2024. (dpa)