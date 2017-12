US-Starinvestor Warren Buffett stockt Lanxess-Anteil auf

28.12.2017 Leverkusen. US-Starinvestor Warren Buffett hat seinen Anteil am Spezialchemiekonzern Lanxess hochgefahren. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält nun über die Rückversicherungstochter General Reinsurance gut 5 Prozent am MDax-Konzern, wie am Donnerstag aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging. Zuvor hatte Buffett etwas mehr als 3 Prozent der ehemaligen Bayer-Tochter im Portfolio.

Buffett gilt als langfristig interessierter Investor, der das Geld seiner Firma vorwiegend in klassischen industrie- oder konsumorientierten Unternehmen anlegt. Größter Aktionär von Lanxess ist die Allianz mit zuletzt gut 8 Prozent der Aktien. Lanxess-Papiere drehten nach Bekanntwerden der Anteilsaufstockung am Donnerstag ins Plus. (dpa)