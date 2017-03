Toshiba baut Prototyp von Hybrid-Lok in Kiel

24.03.2017 Kiel/Düsseldorf. Der japanische Konzern Toshiba wird in Kiel zunächst den Prototyp einer Hybrid-Lok entwickeln und möglicherweise in der Zukunft dort in Serie bauen. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Stadt Kiel. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" und NDR 1 Welle Nord berichtet. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, "die Pläne Toshibas in Kiel sind ein großer Meilenstein für den Innovationsstandort Schleswig-Holstein, weil es um neue Formen der Antriebstechnologie geht." Es bestehe die Hoffnung, dass in einem zweiten Schritt in Kiel eine Serienproduktion von Loks für einen Großauftrag der Tranbspoirtgesellschaft der Bahn, DB Cargo, zustande komme. Laut "Kieler Nachrichten" könnten dann 200 neue Arbeitsplätze entstehen.