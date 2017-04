Thyssenkrupp plant Sparprogramm für Stahlsparte

07.04.2017 Essen (dpa) – Der Industriekonzern Thyssenkrupp will Anlagen schließen und Stellen in seiner Stahlsparte streichen. Betroffen seien mehr als 300 Arbeitsplätze, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel Europe, Günter Back, am Freitag nach einer Sitzung in Duisburg. Nach Angaben des Betriebsrats sind Standorte zur Verarbeitung von Grobblech in Duisburg-Hüttenheim und Bochum betroffen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen werde in Duisburg sein, sage Back.

Das Unternehmen kündigte in einer Mitteilung geplante Einsparungen von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren und die Schließung von Teilanlagen an. Zu weiteren Einzelheiten wollte ein Sprecher keine Stellung nehmen. (dpa)