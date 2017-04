Thyssenkrupp-Betriebsräte beraten: Stahlzukunft im Fokus

05.04.2017 In der Belegschaft von Thyssenkrupp rumort es gewaltig. Gedanken an einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Tata sorgen für Angst um Standorte und Arbeitsplätze.

Bei einer Konferenz der Betriebsräte des Thyssenkrupp-Konzerns dürfte heute in Essen die Zukunft der Stahlsparte im Mittelpunkt stehen. Sorgen bereiten vor allem die Risiken bei einer möglichen Fusion mit dem Konkurrenten Tata. Die Arbeitnehmervertreter fordern Garantien für die deutschen Standorte des Unternehmens. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger hatte die Notwendigkeit einer Konsolidierung in der europäischen Stahlbranche mehrfach betont und Gespräche mit Tata bestätigt.

Betriebsräte haben über große Unsicherheit und Wut in der Stahl-Belegschaft berichtet. 2017 werde zum Jahr des betrieblichen Widerstands und des Unmuts werden, hatte der Chef des Betriebsrats der Stahlsparte, Günter Back, angekündigt. Die Belegschaft werde von dem Vorstand im Dunkeln gelassen. Angesichts von wieder steigenden Stahlpreisen und einer guten Auslastung der Anlagen fordert der Betriebsrat nun eine Vorwärtsstrategie für den Stahl. Bei einem möglichen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten seien dagegen Arbeitsplätze und Standorte in Gefahr, hieß es. Im Anschluss an die nicht öffentliche Konferenz will der Betriebsrat bei einer Pressekonferenz (14.30 Uhr) über die Ergebnisse berichten. (dpa)