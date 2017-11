Taxi-App "mytaxi" baut-Angebot in NRW aus: Büro in Essen

30.11.2017 Essen. Mit einem Büro in Essen baut die Taxi-App "mytaxi" ihr Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Das zum Daimler-Konzern gehörende Unternehmen betreibt bereits Büros in Köln und Düsseldorf, so dass Nordrhein-Westfalen zu den Schwerpunkten im Netz von "mytaxi" gehört. Insgesamt liegt damit jeder dritte der bundesweit neun Standorte in dem Bundesland, wie ein Sprecher am Donnerstag in Hamburg berichtete. Von dem Standort in Essen aus sollen Fahrten auch in den umliegenden Städten vermittelt werden. Die "Rheinische Post" hatte über das Thema berichtet.

Das Unternehmen versteht sich als Konkurrenz zu den Taxi-Zentralen bei der Vermittlung von Fahrten. Bundesweit sind der Taxi-App nach eigenen Angaben rund 2600 Fahrer angeschlossen, die jeweils eine Gebühr von sieben Prozent pro Fahrt zahlen müssen. Am Preis für den Fahrgast ändert sich dagegen nichts. (dpa)