Streit um Arag-Millionen-Erbe: Urteil nach 34 Jahren?

05.04.2017 Düsseldorf. Schon 34 Jahre dauert ein Rechtsstreit am Düsseldorfer Landgericht. Es geht um Erbanteile an einer Rechtsschutzversicherung. Jetzt soll das Urteil im längsten Verfahren in der Geschichte des Gerichtes verkündet werden.

Der längste je am Düsseldorfer Landgericht geführte Prozess soll heute zu Ende gehen. Nach 34 Jahren will das Landgericht ein Urteil in dem Erbstreit verkünden - in der ersten Instanz. Seit 1983 streiten sich zwei Enkel des Gründers des Versicherungskonzerns Arag vor Gericht ums Erbe.

Arag-Chef Paul-Otto Faßbender wurde von seiner Schwester verklagt. Streitpunkt ist das Testament des Vaters. Der hatte vor seinem Tod 1972 verfügt, dass seine Anteile am Düsseldorfer Versicherungskonzern in einer Hand bleiben sollen und seinem Sohn vermacht werden. Die vier Jahre jüngere Schwester sollte einen finanziellen Ausgleich bekommen.

Doch um die Frage, wie hoch der Ausgleich sein sollte, kam es zum Streit. Zehn Jahre schwelte der Streit familienintern. Dann verklagte die Schwester ihren Bruder. Seither beschäftigt der Fall die 5. Zivilkammer des Landgerichts. Einen Vergleichsvorschlag, wonach der Bruder seiner Schwester zehn Millionen Euro zahlen sollte, hatte diese zuletzt abgelehnt. (dpa)