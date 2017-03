Stahlkocher vor dritter Tarifrunde

16.03.2017 Düsseldorf. Nach tagelangen Warnstreiks der IG Metall treffen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber heute Abend in Düsseldorf zu der möglicherweise entscheidenden Tarifrunde für die nordwestdeutsche Stahlindustrie. Die IG Metall fordert in der nun dritten Verhandlungsrunde ein "deutlich verbessertes" Angebot, nachdem die Gewerkschaft eine Offerte der Arbeitgeber über 1,3 Prozent mehr Geld mit Nachdruck zurückgewiesen hatte. Zuvor war die Gewerkschaft mit einer Forderung nach 4,5 Prozent in die Gespräche für die 72 000 Beschäftigten gegangen. Nachdruck verliehen hatte sie ihrer Forderung mit einer ganzen Serie von Arbeitsniederlegungen, an denen sich mehr als 10 000 Beschäftigte beteiligt hatten.