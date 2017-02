Stahl-Tarifrunde gestartet: IG Metall fordert 4,5 Prozent

22.02.2017 Düsseldorf. In der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben am Mittwoch in Düsseldorf die Tarifverhandlungen für rund 72 000 Beschäftigte begonnen. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld. Zu den Schwerpunkten werde die Beschäftigungssicherung gehören, hatte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft und NRW-IG Metall-Chef, Knut Giesler, angekündigt. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.

Verhandelt wird zunächst für die Beschäftigten der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Für die Beschäftigten im Saarland und im Osten Deutschlands werden separate Gespräche geführt. Insgesamt zählt die Branche bundesweit rund 88 000 Beschäftigte. Das Ende der Friedenspflicht ist am 28. Februar. Dann sind Aktionen wie etwa Warnstreiks möglich. (dpa)