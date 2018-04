Sportwagen komplett zerstört: Fahrer schwer verletzt

15.04.2018 Münster. Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 Richtung Dortmund ist ein 50-Jähriger schwer verletzt und sein Sportwagen komplett zerstört worden. Die Polizei geht davon aus, dass er am Sonntagmorgen wegen Aquaplanings im Bereich der Anschlussstelle Ascheberg die Kontrolle über seine Corvette verlor. Das Auto durchbrach eine Leitplanke und prallte gegen zwei Bäume, ehe es zum Stehen kam. Dabei wurde das Dach des Sportwagens abgerissen. Ein Reifen löste sich und beschädigte ein fahrendes Auto so schwer, dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der 50-Jährige kam allerdings schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 65 000 Euro.