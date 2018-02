Sparkassenverband Westfalen-Lippe stellt Zahlen für 2017 vor

14.02.2018 Münster. In der Sparkassen-Welt in Westfalen-Lippe gibt es seit April 2017 ein neues Gesicht. Liane Buchholz führt seitdem den Regionalverband als Präsidentin an. Jetzt stellt sie erstmals eine Jahresbilanz vor.

Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe stellt heute in Münster seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vor. Nach dem Wechsel an der Führungsspitze wird erstmals Liane Buchholz erläutern, wie sich die 61 Sparkassen mit knapp 26 000 Mitarbeitern in der Region im vergangenen Jahr geschlagen haben. Buchholz hatte zum 1. April 2017 den langjährigen Präsidenten Rolf Gerlach im Amt abgelöst. Die Sparkassen müssen sich seit Jahren in Zeiten von niedrigen Zinsen und verschärften Regeln durch die Bankenaufsicht auf dem Markt behaupten. (dpa)