Ryanair eröffnet Basis in Düsseldorf

26.04.2018 Düsseldorf. Der Billigflieger Ryanair eröffnet eine eigene Basis am Düsseldorfer Flughafen. Ab Juni dieses Jahres sollen von dort aus zwei neue Strecken nach Alicante und Malaga angeboten werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ryanair will dafür sowie für eine weitere Verbindung nach Palma de Mallorca eine Maschine in Düsseldorf stationieren.

Weitere zwölf Verbindungen von Düsseldorf aus bietet der irische Luftfahrtkonzern über den neuen Billigfluganbieter Laudamotion an. Ryanair hält bislang rund ein Viertel an der aus der Airberlin-Pleite hervorgegangenen Fluglinie von Ex-Rennfahrer Niki Lauda. Der Anteil soll absehbar aber auf 75 Prozent wachsen. (dpa)