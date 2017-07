Rund 168 000 Menschen in NRW in der Schulden-Warteschleife

14.07.2017 Hamburg. In Nordrhein-Westfalen hoffen nach Berechnungen der Kreditauskunftei Crifbürgel derzeit rund 168 000 Menschen auf eine Schuldenbefreiung. Nach dem Ende einer mehrjährigen Wartezeit könnten die betroffenen Schuldner im Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens in der Regel auf einen Erlass ihrer Schulden setzen, teilte Crifbürgel am Freitag in Hamburg mit. Bundesweit sind über 676 000 Menschen betroffen.

Bundesweiter Spitzenreiter bei den Privatpleitiers bezogen auf je 10 000 Einwohner ist Bremen mit 134 Fällen, gefolgt von Niedersachsen und dem Saarland (je 109 Fälle). Deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 82 Fällen liegen Bayern (58 Fälle) und Baden-Württemberg. Nordrhein-Westfalen nimmt bei dieser Betrachtung mit 94 Betroffenen einen mittleren Platz ein. (dpa)