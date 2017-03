Plastikverpackungen werden ersetzt

Köln. Rewe will umweltbewusster werden: Dafür befreit die Supermarktkette Obst und Gemüse aus der Verpackung und testet dafür ein Laser-Logo an Bio-Produkten.

01.03.2017

Bio-Gemüse in Plastikverpackung stört gerade umweltbewusste Verbraucher. „Plastik und Bio oder Öko passt nicht zusammen“, findet auch Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie fordert den Handel schon seit einiger Zeit auf, sich eine Alternative zu überlegen. Die Kölner Rewe-Gruppe will jetzt auf Plastikverpackungen und Etiketten bei einigen Bio-Gemüsen verzichten. Dazu wird ab Mitte des Monats in 800 Rewe- und Penny-Märkten in NRW zunächst für vier Wochen eine Kennzeichnung mit einem gebündelten Lichtstrahl getestet. „Das Labeling findet nur an der Oberfläche statt, ist völlig kontaktlos und hat keinen Einfluss auf Geschmack, Qualität oder Haltbarkeit“, so Rewe. Es sei bei Früchten möglich, bei denen die Schale entfernt wird, aber auch bei Früchten, bei denen sie mitgegessen wird.

Umverpackung dient bei manchen Bio-Lebensmitteln nur dazu, Verwechslungen mit konventioneller Ware zu vermeiden. Das dient auch dem Verbraucherschutz. Irrtümlich könnte etwa eine konventionell erzeugte Gurke zu Bio-Ware gelegt werden. Und die greift dann ein Kunde, der ein Bio-Produkt kaufen wollte. Manchmal ist sie aber nötig, um den schnellen Verderb zu verhindern. Bei anderen Lebensmitteln sind Deklarationen gesetzlich vorgeschrieben, etwa der Hinweis auf Allergene, die auf Verpackungen angegeben werden.

Auch müssen Bio-Produkte vor Verunreinigungen geschützt werden, findet Valet. Konventionelle Lebensmittel könnten mit Pestiziden behandelt worden sein, die sich an den Bio-Produkten finden könnten, wenn konventionelle Produkte irrtümlich zu Bio-Ware gelegt wird.

Dem Rewe-Test stehe die Verbraucherzentrale sehr aufgeschlossen gegenüber, so Valet. Durch einen Verzicht auf Verpackungen könnten erhebliche Mengen Plastikmüll eingespart werden.