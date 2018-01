Remondis übernimmt dänische Müllabfuhr-Firma

25.01.2018 Die Recyclingfirma Remondis aus Nordrhein-Westfalen setzt ihren Expansionskurs fort. Man habe die Mehrheit am dänischen Entsorger M. Larsen übernommen, teilte das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Lünen mit. Die Müllabfuhr-Firma M. Larsen hat knapp 700 Mitarbeiter mit 344 Fahrzeugen und ist in Teilen Dänemarks tätig. Remondis wiederum hat schon einige Zukäufe hinter sich. Erst im Dezember übernahmen die Westfalen eine belgische Firma aus der Abfallwirtschaft. Remondis hat nach eigenen Angaben mehr als 32 000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 6,1 Milliarden Euro (2016). Das Familienunternehmen ist in 33 Staaten präsent.

In Deutschland könnte Remondis bald mit einem weiteren Zukauf für Aufsehen sorgen: Die Entsorgungsfirma peilt dem Vernehmen nach den Kauf des Kölner Unternehmens Duales System Deutschland (DSD) an, das für die Verwertung von Verpackungen mit dem Grünen Punkt zuständig ist. Laut "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag) wurde Remondis bereits im Dezember beim Bundeskartellamt vorstellig, um die rechtlichen Chancen einer DSD-Übernahme auszuloten. Ein Sprecher des Kartellamtes wollte dies nicht kommentieren, auch Remondis und DSD wollten sich nicht äußern. DSD hat nach eigenen Angaben knapp 500 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 561 Millionen Euro (2016). (dpa)