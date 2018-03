Rekord bei Bau von Windanlagen in NRW

19.03.2018 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr so viele neue Windanlagen gebaut worden wie noch nie. 312 Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 868 Megawatt seinen hinzugekommen, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE), Reiner Priggen, am Montag in Düsseldorf. Allerdings werde schon für dieses Jahr aufgrund der verschärften Gesetze ein Einbruch beim Ausbau der Windenergie um 50 Prozent erwartet.

Insgesamt sind in NRW gut 3580 Windanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 5400 Megawatt am Netz. Damit hinkt NRW im Vergleich zu anderen Ländern beim Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch hinterher. Mit einem Anteil von 12,5 Prozent von Strom aus Wind, Sonne oder Biomasse landet NRW auf dem drittletzten Platz, gefolgt nur noch von Berlin und Hamburg. Einer der Gründe dafür sei, dass NRW wegen seiner starken Industrialisierung mehr Strom brauche als andere Länder, sagte Priggen. (dpa)