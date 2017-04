RWE will Dividende streichen: Debatte bei Hauptversammlung

27.04.2017 Essen. Der Energieriese RWE will nach einem Jahr mit tiefroten Zahlen und der Aufteilung des Konzerns die Dividende für 2016 streichen. Dafür bittet Konzernchef Rolf Martin Schmitz bei der ersten RWE-Hauptversammlung in der neuen Firmenstruktur heute (10.00 Uhr) um die Zustimmung der Aktionäre. RWE hatte das Netz-, Vertriebs- und Ökostromgeschäft abgespalten und im Herbst 2016 unter dem neuen Namen Innogy an die Börse gebracht. Am Rande des Aktionärstreffens sind Proteste von Umweltschützern gegen den CO2-Ausstoß der RWE-Kohlekraftwerke angekündigt. RWE gilt als größter CO2-Emittent in Europa.