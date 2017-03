RWE präsentiert tiefrote Zahlen: Wieder keine Dividende

14.03.2017 Essen. RWE schreibt erneut rote Zahlen und will zum zweiten Mal die Dividende streichen. Grund sind hohe Abschreibungen auf fossile Kraftwerke. Am Dienstag präsentiert das Unternehmen das komplette Zahlenwerk.

Der Energieriese RWE präsentiert heute tiefrote Zahlen. Die Aktionäre müssen höchstwahrscheinlich erneut auf eine Dividende verzichten. Grund sind hohe Abschreibungen auf Kohle- und Gaskraftwerke, die angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Wind- und Sonnenstrom kein Geld mehr verdienen. Ende Februar hatte der Konzern die Anleger bereits über Nettoverluste von 5,7 Milliarden Euro und die drohende Streichung der Dividende informiert. Nun will RWE-Chef Rolf Martin Schmitz das komplette Zahlenwerk vorlegen.

Unter den Aktionären sind traditionell viele Kommunen, die das Geld aus den Dividenden in ihre Haushalte eingeplant haben. Schon nach der ersten Dividendenstreichung für 2015 hatte es Proteste aus den Städten und Kreisen gegeben. Von den Abschreibungen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro beziehen sich 3,7 Milliarden Euro auf den deutschen Kraftwerkspark. Die Entscheidung über die Dividende fällt am 27. April bei der Hauptversammlung. Dabei wird mit einer äußerst kritischen Debatte gerechnet. (dpa)