RWE-Chef attackiert Umweltverbände

11.12.2017 Berlin. In der Debatte um einen Kohleausstieg hat RWE-Chef Rolf Schmitz Umweltverbände attackiert. Der Manager sprach am Montag in Berlin von einem "massiven Trommelfeuer" von Umweltorganisationen, die den Kohleausstieg mit der "Brechstange" wollten. Ein möglichst schneller Ausstieg um jeden Preis würde aber die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden und hätte starke Preissteigerungen zur Folge, sagte Schmitz bei einer Betriebsrätekonferenz der Gewerkschaft IG BCE.

Es gehe um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sowie um die Folgen für Unternehmen und die Kohle-Regionen. Allein an der Braunkohle hingen rund 75 000 Jobs.

Schmitz forderte Union und SPD vor Gesprächen über eine mögliche neue große Koalition zu einer Politik des "Augenmaßes" bei Klima und Energie auf. Der Strukturwandel brauche Zeit. Die Energierunternehmen hätten bereits sehr viel dazu beigetragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ein paralleler Atom- und Kohleausstieg sei nicht machbar. (dpa)