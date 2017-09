Rübenbauern starten mit guter Ernte in den freien Markt

12.09.2017 Bonn. Die Rheinischen Rübenbauern starten nach dem Wegfall der EU-weiten Zuckerquote mit einer guten Ernte in den freien Wettbewerb. "Nach dem jetzigen Stand gibt es eine ausgesprochen gute Ernte", sagte Peter Kasten, Geschäftsführer des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes am Dienstag in Bonn. Mit erwarteten 80 Tonnen pro Hektar werde der Ertrag drei Tonnen über dem Schnitt der letzten Jahre liegen. Auch der Zuckergehalt sei gut. Mit dem Wegfall der EU-weiten Zuckerquote sei die Anbaufläche im Rheinland um 20 Prozent gewachsen. Die Ernte werde nach dem jetzigen Stand bis zum 20. Januar laufen.