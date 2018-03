Preise steigen in NRW nur leicht

29.03.2018 Düsseldorf. Der Anstieg der Verbraucherpreise hält sich in Nordrhein-Westfalen weiterhin in engen Grenzen. Durchschnittlich lagen die Preise im März 2018 um 1,6 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Überdurchschnittlich verteuerten sich vor allem Butter, Speisefette, Eier und Molkereiprodukte. Auch Heizöl wurde spürbar teurer. Bekleidung und Schuhe waren dagegen nach Angaben der Statistiker günstiger als im Vorjahr.