Post plant zweites Werk für Streetscooter

Mehrere Elektrofahrzeuge der Post fahren in einer Reihe.

11.04.2017 Bonn. Die Deutsche Post will die Produktion ihres Elektrolieferwagens Streetscooter noch in diesem Jahr ausweiten. "Wir werden in Nordrhein-Westfalen eine zweite Fabrik für den Streetscooter aufbauen, die noch dieses Jahr starten soll", sagte der für das Paketgeschäft zuständige Vorstand, Jürgen Gerdes, der "Rheinischen Post" (Dienstag). Neue Jobs würden entstehen, vermutlich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Post hatte bereits angekündigt, ihre Elektrolieferwagen auch an Dritte zu verkaufen. Verträge seien unterschriftsreif, sagte ein Sprecher. Der Konzern hat bislang 2600 Fahrzeuge im Einsatz. In den zwei Werken sei eine Produktionskapazität von bis zu 20 000 Stück im Jahr geplant. (dpa)