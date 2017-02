Noch viele Hürden auf deutsch-niederländischem Arbeitsmarkt

25.02.2017 Gronau. Die Interesse an Jobs im Nachbarland entlang der deutsch-niederländischen Grenze in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist da - aber von einem gemeinsamen Arbeitsmarkt kann noch keine Rede sein. "Wir sehen, dass wir am Grenzinfopunkt einen höheren Anfall von Beratungen haben", sagte Elisabeth Schwenzow, Geschäftsführerin der Euregio in Gronau. Studien der Statistikämter aus den Niederlanden, Niedersachsen und NRW kämen aber zu dem Schluss, dass sich die Arbeitsmarktstrukturen auf deutscher und niederländischer Seite deutlich unterscheiden. Die Zahl der grenzüberschreitenden Pendler und die Verzahnung der Arbeitsmärkte sei gering.