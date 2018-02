NRW erstmals seit langem nicht unter Konjunktur-Durchschnitt

05.02.2018 Düsseldorf. Erstmals seit Jahren hinkt Nordrhein-Westfalen dem Wirtschaftswachstum in Deutschland einem Gutachten zufolge nicht mehr hinterher. Laut Konjunkturbericht des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung wird NRW 2017 mit 2,4 Prozent Wachstum abschließen. Das wären 0,2 Prozentpunkte mehr als im Bund, berichtete NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. Endgültige amtliche Zahlen für alle Länder sollen Ende März vorliegen. Für 2018 gehen die RWI-Forscher von einem Plus von 2,2 Prozent für NRW und Deutschland aus. Der Konjunkturbericht wurde für das NRW-Wirtschaftsministerium erstellt.

2015 war NRW Vorletzter beim Wirtschaftswachstum der Bundesländer; 2016 lag NRW auf Platz 6, aber immer noch leicht unter dem Bundesdurchschnitt. (dpa)