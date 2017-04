NRW-Wohnungsbau kommt in Fahrt: Baugenehmigung angezogen

20.04.2017 Düsseldorf. Mit einem kräftigen Anstieg der Baugenehmigungen sorgen die Bauämter in Nordrhein-Westfalen für einen Schub in der Baubranche. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 66 555 Wohneinheiten zum Bau freigegeben worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das war ein Plus von 19,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dagegen blieb die Zahl der errichteten neuen Wohngebäude mit 20 100 Einheiten nahezu stabil.

Der Löwenanteil der Genehmigungen entfiel nach weiteren Angaben der Behörde auf Mehrfamilienhäuser mit knapp 37 000 Wohnungen. Hier lag der Zuwachs gegenüber 2015 bei über 22 Prozent. Die Zahl von Wohnungen in Wohnheimen habe sich sogar mehr als verdoppelt, während sie bei Ein- und Zweifamilienhäusern leicht geschrumpft sei.

In Bonn, Düsseldorf und im Kreis Euskirchen ermittelten die Statistiker die höchste Quote an genehmigten Wohnungen je 10 000 Einwohner. Die niedrigste Zahl entfiel auf die Städte Hagen, Krefeld und Herne. (dpa)