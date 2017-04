NRW-Gastgewerbe steht auch 2017 vor gutem Geschäftsjahr

26.04.2017 Neuss/Bochum. Eine anhaltend gute Nachfrage nach Übernachtungen hält das nordrhein-westfälische Gastgewerbe auch 2017 auf Touren. Nachdem die Branche im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge einen Rekord bei den Beherbergungen verzeichnete, rechnet das Deutsche Hotel- und Gaststättengewerbe (Dehoga) in NRW in diesem Jahr erneut mit einer Fortsetzung des Trends. Wirtschaftswachstum, eine niedrige Arbeitslosigkeit und hohe Konsumbereitschaft seien die Basis für Geschäftszuwächse, erklärte der Dehoga-Sprecher Thorsten Hellwig.

2016 hatten nach Zahlen des Statistischen Landesamtes über 22 Millionen Gäste Hotels besucht. Die Zahl der Übernachtungen kletterte um 2 Prozent auf fast 49,6 Millionen.

In NRW gehören die Hotellerie und Gastronomie mit rund 50 000 Betrieben und 15 Milliarden Euro Umsatz zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. In der Branche sind derzeit mehr als 400 000 Menschen beschäftigt. (dpa)