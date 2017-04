NRW-Flughäfen erwarten zu Ostern neue Passagierrekorde

03.04.2017 Köln/Düsseldorf. Die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen erwarten in den diesjährigen Osterferien neue Passagierrekorde. Der Flughafen Köln/Bonn rechnet mit etwa 560 000 Fluggästen - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. So viele Passagiere seien zu Ostern noch nie über Köln/Bonn gereist, teilte der Airport am Montag mit. Auch der Flughafen Düsseldorf sieht sich auf Rekordkurs. Der Airport erwarte erstmals "ungefähr eine Million Passagiere", erklärte der Flughafen auf Anfrage der "Rheinischen Post" (Montag). Demnach flogen im vergangenen Jahr 954 000 Passagiere ab Düsseldorf. Begünstigt werde die Entwicklung durch die relativ späten Osterferien. Zudem gelte seit Ende März der Sommerflugplan mit einem höheren Angebot.