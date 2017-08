Mortler: Spielewirtschaft muss Suchtgefahr ernstnehmen

26.08.2017 Köln. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), hat der Computerspielebranche vorgeworfen, zu wenig für den Schutz Jugendlicher vor Spielsucht zu tun. Mit Blick auf die Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln, die an diesem Samstag zu Ende geht, sagte Mortler der Deutschen Presse-Agentur, sie habe die Spielewirtschaft schon vor einem Jahr auf "die suchtfördernden Elemente von Spielen" aufmerksam gemacht. Doch die Resonanz in der Branche sei enttäuschend gewesen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag die Gamescom eröffnet und dabei die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung digitaler Spiele hervorgehoben. Sie seien "Kulturgut, Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor von allergrößter Bedeutung". Die Branche bezeichnete die Kanzlerin als "starken Pfeiler der deutschen Wirtschaft".

Mortler sagte nun: "Die Digitalisierung ist eine Riesenchance für unsere Gesellschaft. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die Digitalisierung auch Folgen hat, auf die wir reagieren müssen. Internetabhängigkeit in ihren verschiedenen Ausprägungen ist mittlerweile unter jungen Menschen zu einer echten Herausforderung geworden." (dpa)